Нижневартовец насмерть сбил под Тюменью 58-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

29-летний житель Нижневартовска насмерть сбил человека. Трагическое ДТП произошло вчера, 13 января, на 398 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

- В Уватском районе погиб 58-летний мужчина, сбитый автомобилем «УАЗ». По предварительным данным, он шел по краю проезжей части, а световозвращающих элементов, позволяющих заранее заметить пешехода в темноте, на нем не было, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Известно, что погибший проживал в Оренбурге, а на трассе он шел в направлении Сургута.

На данный момент профильные службы устанавливают все обстоятельства ДТП.