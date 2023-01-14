Нижневартовец насмерть сбил под Тюменью 58-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
29-летний житель Нижневартовска насмерть сбил человека. Трагическое ДТП произошло вчера, 13 января, на 398 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
- В Уватском районе погиб 58-летний мужчина, сбитый автомобилем «УАЗ». По предварительным данным, он шел по краю проезжей части, а световозвращающих элементов, позволяющих заранее заметить пешехода в темноте, на нем не было, - прокомментировали в ведомстве.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Известно, что погибший проживал в Оренбурге, а на трассе он шел в направлении Сургута.
На данный момент профильные службы устанавливают все обстоятельства ДТП.