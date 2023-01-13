В Югре мужчина из ревности напал с ножом на бывшую супругу и ее сожителя

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре 45-летний мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги и ее сожителя. Возбуждено уголовное дело.

- В ночное время 10 января 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом бытового назначения, прибыл к одному из домов в 1 микрорайоне поселка Пойковский Нефтеюганского района, где его бывшая супруга с сожителем находилась в гостях у знакомых - рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Дождавшись в подъезде пока компания будет выходить из квартиры и откроет дверь, мужчина, заревновал свою бывшую и нанес ножом несколько ударов ножом по телу и голове сожителя. А после принялся за бывшую супругу, также нанеся ей удары. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте. В момент потасовки вышел хозяин квартиры, который попытался остановить разбушевавшегося мужчину. Но в ответ на эту попытку он получил удар ножом в область груди, но благодаря быстрой помощи медиков остался жив.

- По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу, по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего - дополнили в пресс-службе ведомства