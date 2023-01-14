В Югре 14 января 2023 года ожидается значительное потепление

Погода в Югре на 14 января Фото: Вера Зенина

В субботу, 14 января, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью по западной половине -10...-15 градусов, по восточной половине -16...-21 °С, по востоку -24...-29. Днем -5...-10 градусов, местами по восточной половине -12...-17.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью -12...-14 градусов, днем -7...-9.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: