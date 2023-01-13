Врач из Югры не советует пить алкоголь и переедать на Старый Новый год

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Депздрав ХМАО не советует пить на Старый Новый год. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. О том, что при праздновании стоит ограничить употребление тяжелой пищи и отказаться алкоголя говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Депздрава Югры Алексей Молостов.

- В период новогодних праздников наш организм итак испытал на себе серьезную нагрузку от обилия вкусностей и алкогольных напитков, поэтому необходимо устроить себе разгрузочные дни – отказаться от жареной, тяжелой пищи, а также исключить алкоголь - говорит специалист.

По словам медика, старый Новый год - отличный повод отказаться от старых вредных привычек и обратить внимание на свое здоровье. Лучше не переедать, а наоборот - больше двигаться, что поможет снизить риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.