В Югре на 13 января 2023 года зарегистрировано 82 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 13 января 2023 года зарегистрировано 254 120 случаев коронавируса, в том числе 82 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах Югры, а именно: в Сургуте - 22, Нижневартовске - 5, Ханты-Мансийске - 11, Нефтеюганске - 2, Нягани - 1, Сургутскои районе - 6, Урае - 10, Советском районе - 3, Нефтеюганском районе - 3, Мегионе - 1, Югорске - 2, Когалыме - 4, Кондинском районе - 1, Радужном - 5, Октябрьском районе - 3, Пыть-Яхе - 2, Покачах - 1.

На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное. Контакт установлен в 82 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 671 человек, всего прошли обследование 3 632 019.

За весь период от COVID - умерли 2 602 человек. За сутки выписались по выздоровлению 82 человека, за весь период пандемии – 251 011 жителей Югры.