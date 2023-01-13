Медсестру из Югры накажут за использование подложного документа
Фото: Татьяна Коркина
Прокуратура Нижневартовского района проверила информацию о том, что медицинским работником использовался подложный диплом о среднем профессиональном образовании.
- Установлено, что в 2022 году медицинской сестрой учреждения здравоохранения при трудоустройстве представлен диплом о наличии среднего профессионального образования - рассказала прокуратура ХМАО.
После проверки выяснилось, что предъявленный при трудоустройстве диплом учебным заведением не выдавался и обучение по указанной в дипломе специальности женщина не проходила.
Прокуратура передала информацию в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
- Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Трудовые отношения с работницей прекращены - уточнили в прокуратуре.