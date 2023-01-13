В Нижневартовске завершается строительство новой школы на 1 125 мест

Фото: Администрация Нижневартовска

В восточной части Нижневартовска завершается строительство школы на 1 125 мест. Ее строительство и монтаж планируется завершить в первом квартале 2023 года.

- Дорога будет по типу недавно открытой на улице Московкина (с тротуарами, велодорожкой, ливневкой, освещением, парковочными местами). Окончание строительства объекта запланировано на 2023 год. По информации подрядчика, задействовано около 10 единиц спецтехники. Запланировано выполнить земляные работы. В конце января будут поставлены материалы для монтажа инженерных сетей, – сообщил директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время заседания штаба по строительству подчеркнул, что параллельно со строительством школы ведется строительство Восточного проезда. Он обеспечит транспортную доступность к школе и к расположенным там микрорайонам. Глава муниципалитета поручил построить дорогу, учитывая мнение жителей.