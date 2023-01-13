Жителя Нижневартовска будут судить за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов Фото: Татьяна Коркина

В Радужном утвердили обвинение против жителя Нижневартовска, который обвиняется в сбыте наркотиков и легализации преступных доходов

Как рассказали в окружной прокуратуре, несколько месяцев подряд югорчанин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сбывал через «тайники-закладки» наркозависимым жителям городов Радужного, Нижневартовска и Мегиона синтетические наркотики. При попытке реализовать очередную партию наркотиков он был задержан полицейскими.

Кроме того, чтобы легализовать полученные незаконно деньги, наркосбытчик провернул финансовые операции, придав видимость их законного получения.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.