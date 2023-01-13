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НовостиПроисшествия13 января 2023 4:31

В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель Нивы

На 626 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО

Фото: УГИБДД России по ХМАО

На 626 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 61-летний водитель «Лада Нива», совершая обгон, не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем «Suzuki», движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Нивы от полученных травм скончался, а водитель Suzuki доставлен в больницу.

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения и 2 - за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на встречку привлечено 38 водителей и 40 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры предупреждает, что обгон считается одним из самых сложных и опасных маневров. Перед началом перестроения необходимо убедиться в безопасности маневра.