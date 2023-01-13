Активисты из Югры подготовили постельное белье, тактические носилки и складные сидения для военных

Фото: Официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса

В Нягани кипит работа по изготовлению постельного белья, тактических носилок и складных сидений для военных. Необходимые вещи в ближайшее время будут переданы бойцам, а также в госпиталь, находящийся в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса Официальный telegram-канал Гуманитарного Добровольческого Корпуса.

- Чтобы запустить процесс пошива задействовали много людей. Необходимые вещи в ближайшее время передадут военным, а также в госпиталь, находящийся в зоне проведения СВО - сообщили волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нягани собрали 16 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. К акции «Своих не бросаем» присоединились жители Нягани, Октябрьского, Белоярского и Берёзовского районов.