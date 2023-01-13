В Югре 13 января 2023 года ожидается небольшое потепление Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 января будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем в отдельных районах метель. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -14, -19 °С, местами -24, -29 °С, по восточной половине -26, -31 °С, местами -18, -23 °С, днем потеплеет до -9, -14 °С, местами по восточной половине -18, -23 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем -12, -14 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.