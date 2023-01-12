В Нижневартовске стали чаще регистрировать случаи внебольничных пневмоний Фото: Татьяна Коркина

В первую неделю 2023 года в Нижневартовске медики отмечают рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Об этом рассказали в администрации города.

- За первую неделю 2023 года среди населения Нижневартовска отмечается рост уровня заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению с предыдущей неделей на 9,6%.

Роспотребнадзор зарегистрировал 76 случаев заболевания внебольничной пневмонией (на предыдущей – 69). У 55 пострадавших заболевание протекает в легкой форме, но в стационар госпитализированы 20 человек.

В целом со 2 по 8 января уровень заболеваемости ОРВИ среди вартовчан снизился на 51,2%. Зарегистрировано 1684 случая ОРВИ (в том числе 1255 случаев среди детей в возрасте до 17 лет). За это же время врачи выявили 11 случаев гриппа (взрослых – 6, детей – 5) и 4 случая коронавируса.