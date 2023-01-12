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НовостиПроисшествия12 января 2023 13:54

В Пыть-Яхе задержали подозреваемого, который пытался дать взятку сотруднику ДПС

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Пыть-Яхе задержали подозреваемого, который пытался дать взятку сотруднику ДПС

В Пыть-Яхе задержали подозреваемого, который пытался дать взятку сотруднику ДПС

Фото: Татьяна Коркина

Следственный отдел Пыть-Яха возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на дачу взятки.

Как уточняют в ведомстве, 8 декабря 2022 года подозреваемый, находясь в салоне автомобиля ДПС из-за разбирательства по факту нарушения ПДД, желая избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, передал полицейскому 25 тысяч рублей в качестве взятки. Но из-за отказа сотрудника ДПС от денег и сообщением в дежурную часть, подкуп не состоялся.

По уголовному делу продолжается расследование.