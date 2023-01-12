Житель Нягани отправится в колонию за езду в нетрезвом виде Фото: Татьяна Коркина

Житель Нягани отправится в колонию за езду в нетрезвом виде. Такое решение принял Няганский городской суд в отношении 40-летнего местного жителя.

- Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что за нетрезвое вождение мужчина ранее четыре раза был судим. В период неснятой и непогашенной в установленном законом порядке судимости он в августе 2022 года на своем автомобиле отправился кататься по городу, но завершить поездку ему помешали инспекторы ДПС ГИБДД - рассказали в прокуратуре ХМАО.

Проходить медицинское обследование в наркологическом отделении водитель категорически отказался.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А еще лишил прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 4 года.