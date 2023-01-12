В пятницу ГИБДД Югры проверит водителей на «трезвость»

В пятницу ГИБДД Югры проверят водителей на «трезвость» Фото: Татьяна Коркина

В пятницу ГИБДД Югры проверят водителей на «трезвость» и соблюдение правил перевозки юных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по ХМАО-Югре.

- 13 января текущего года на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения - пишут в пресс-службе ведомства.

Как добавили в Госавтоинспекции, без внимания не останутся водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами. Автоинспекторы проведут массовую проверку водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей в этот же день.

- В рамках профилактических мероприятий дорожные полицейские напомнят водителям о последствиях управления транспортным средством в состоянии опьянения и об ответственности за данное нарушение, а также разъяснят о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате автоаварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью маленьких пассажиров - дополнили в ГИБДД.