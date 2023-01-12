Наркотики, кражи, мошенничество: за сутки в ХМАО зарегистрировано 37 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 37 преступлений, по горячим следам раскрыто 24.

В Сургуте задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в краже. Мужчина, используя вверенную ему банковскую карту, перевел на свой счет 42 тысячи рублей. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

В Сургутском районе возле леса задержан 29-летний мужчина, у которого в кармане куртки обнаружили синтетический наркотик массой 0,67 грамма. Подозреваемым находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Сургуте задержана ранее судимая женщина, которая используя персональные данные своей дочери, оформила займ на её имя. Подозреваемая также находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.