Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске составят антирейтинг управляющих компаний. Для этого горожан просят пройти опрос, который проводится с 10 января по 12 февраля. Об этом рассказали в администрации Нижневартовска.

После автоматического подведения итогов опроса сформируют рейтинг управляющих организаций, показывающий удовлетворенность жителей Нижневартовска работой той или иной организации.

Жители многоквартирных домов общих собраний, в том числе по вопросу выбора управляющей организации для управления многоквартирным домом, могут опираться на результаты этого опроса.