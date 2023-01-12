В Югре легковушка врезалась в большегруз: пострадал один человек

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Так, Нефтеюганском районе, 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь в районе 774 км автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» не учла дорожные и погодные условия, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «МАЗ», под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП 23-летний пассажир «Toyota» получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудники ГИБДД за день привлекли к ответственности 7 водителей в состоянии опьянения, 1 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 12 водителей и 15 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что соблюдение дистанции является одним из важнейших правил для безопасности дорожного движения.