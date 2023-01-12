В Югре 12 января 2023 года местами пройдет небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 12 января 2023 года будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине -15 ,-20 °С, местами -21,-26 °С, а по восточной половине холоднее: -24,-29 °С, местами -34, -39 °С, в Нижневартовском районе -44, -49 °С. Днем по западной половине потеплеет до -10, -15 °С, местами -16,-21 °С, а по восточной половине -15, -20 °С, местами -25, -30 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.