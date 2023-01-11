Житель Урая стал жертвой мошенников, пытаясь купить смартфон Фото: Татьяна Коркина

Житель Урая попался на уловку мошенников и поспешил в полицию. 50-летний мужчина через сайт объявлений решился на покупку смартфона. Он связался с продавцом и договорился о доставке телефона курьером на дом. Аферист отправил ссылку якобы транспортной компании, пройдя по которой югорчанин отплатил 35,5 тысяч рублей.

Мужчина подтвердил платеж, но спустя время смартфон так и не был ему доставлен, а деньги не возвращены.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» - сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Полиция напоминает жителям Югры о внимательности и советует приобретать товар только на официальных сайтах, либо у официальных представителей компаний.