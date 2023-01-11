В Югре за день зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре на 11 декабря 2023 года зарегистрировано 253 978 случаев коронавируса, в том числе 25 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах за сутки: Сургут - 9, Ханты-Мансийск - 7, Советский район - 1, Мегион - 1, Кондинский район - 2, Пыть-Ях - 1, Лангепас - 2, Покачи - 2.

По данным Роспотребнадзора ХМАО, на момент выявления у 25 человека наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 25 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 229 человек, всего прошли обследование 3 629 096.

За весь период от COVID в ХМАО скончались 2 602 человека. За сутки излечились 41 человек, за весь период пандемии выписались по выздоровлению 250 932 жителя Югры.