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НовостиПроисшествия11 января 2023 4:06

В Советском районе нашли подозреваемого в краже аккумуляторных батарей из «КАМАЗа»

Уголовное дело передано в суд
Виктория Терина
В Советском районе нашли подозреваемого в краже аккумуляторных батарей из «КАМАЗа»

В Советском районе нашли подозреваемого в краже аккумуляторных батарей из «КАМАЗа»

Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе завершили расследование уголовного дела по факту кражи аккумуляторных батарей из автомобиля «КамАЗ». Преступника, который в начале октября прошлого года украл две аккумуляторные батареи из авто и сдал в пункт приема металлолома, задержали.

Им оказался 42-летний житель Пионерского. Полученные деньги - три тысячи рублей, он потратил на алкоголь. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, житель Нижневартовска украл в магазине алкоголь, торт и 10 банок сгущёнки. Мужчина забрался внутрь, разбив окно магазина.