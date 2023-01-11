В Советском районе нашли подозреваемого в краже аккумуляторных батарей из «КАМАЗа» Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе завершили расследование уголовного дела по факту кражи аккумуляторных батарей из автомобиля «КамАЗ». Преступника, который в начале октября прошлого года украл две аккумуляторные батареи из авто и сдал в пункт приема металлолома, задержали.

Им оказался 42-летний житель Пионерского. Полученные деньги - три тысячи рублей, он потратил на алкоголь. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, житель Нижневартовска украл в магазине алкоголь, торт и 10 банок сгущёнки. Мужчина забрался внутрь, разбив окно магазина.