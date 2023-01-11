В Югре 11 января 2023 года ожидается сильнейший мороз до -52 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 11 января 2023 года будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине возможен небольшой снег, по восточной половине преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается изморозь. Днем также ожидается снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западный 3-8 м/с, местами по западной половине порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью по западной половине -16, -21 °С, местами -26, -31 °С, по восточной половине -38, -43 °С, по востоку -47, -52 °С. Днем по западной половине потеплеет до -15, -20 °С, местами до -25 °С. А по восточной половине ожидаются сильные морозы -30, -35 °С, а местами -40, -45 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура ночью -27, -29 °С, днем -18, -20 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.