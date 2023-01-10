В Югре зарегистрирован 31 новый случай коронавируса на 10 января 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре с начала пандемии зарегистрировано 253 953 случая коронавируса, в том числе 31 новый случай COVID-19 в 7 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 12, Ханты-Мансийске - 11, Нефтеюганском районе - 1, Мегионе - 1, Югорске - 1, Ханты-Мансийском районе - 2, Белоярском районе - 3.

На момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 31 случаях. За сутки на COVID обследованы - 379 человек, всего прошли обследование 3 627 866 человек.

За весь период от COVID - умерли 2 602 человек. За сутки выписались по выздоровлению 51 человек, за весь период пандемии вылечились 250 891 югорчанин.