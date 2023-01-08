В одном из кафе Нягани произошел крупный пожар

Фото: МЧС по Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Нягань произошел пожар в одном из местных кафе. Как рассказали «КП-Югра» в пресс-службе областного ГУ МЧС, пожарные прибыли на место и установили, что горит крыша по всей площади. Площадь возгорания составляет 432 кв.метра. Там также добавили, что два человека самостоятельно эвакуировались.

В ведомстве пояснили, что с огнем борются 45 человек и 14 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что новый, 2023 год, в регионе начался с пожаров. В первые дни года горело несколько дачных кооперативов Сургута. Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв.