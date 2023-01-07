В Югре 7 января 2022 года зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 253 867 случаев коронавируса, в том числе 26 новых случаев COVID-19 в 8 муниципалитетах за сутки, а именно: в Сургуте - 8, Нижневартовске - 1, Ханты-Мансийске - 4, Сургутском районе - 2, Урае - 5, Мегионе - 1, Пыть-Яхе - 1, Ханты-Мансийском районе - 4.

На момент выявления у 25 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 26 случаях. За сутки на COVID обследованы - 168 человек, всего прошли обследование 3 626 350 человек.

За весь период от COVID - умерли 2 602 человека. За сутки выписались по выздоровлению 29 человек, за весь период пандемии вылечились 250 781 югорчанин.