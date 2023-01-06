Полицейские Нягани помогли угомонить разбушевавшегося пациента наркологии Фото: Татьяна Коркина

В Нягани полицейские получили благодарность от медиков наркологического отделения окружной больницы. Там, в середине декабря произошел неприятный инцидент - один из пациентов внезапно стал проявлять агрессию и вести себя неадекватно.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 21 декабря в дежурную часть полиции обратилась медсестра больницы. Один из пациентов схватил ножницы и угрожал персоналу наркологического отделения и другим пациентам.

На вызов приехал оперуполномоченный уголовного розыска Сергей Ткаченко и госавтоинспектор Алексей Чехлатов. Они начали разговаривать с неадекватным пациентом, пытаясь успокоить его, а затем старший лейтенант полиции, подобрав момент, сократил дистанцию и выхватил ножницы у разбушевавшегося мужчины. Пациента пришлось задержать и к счастью, от его действий больше никто не пострадал.