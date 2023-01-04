В Сургуте к Рождеству похолодает до минус 30 градусов

Фото Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В последние праздничные выходные погулять и насладиться новогодним городом не получится. Всему виной - суровая погода.

По данным сервиса Gismeteo, в пятницу, 6 января, ночью похолодает до минус 25 градусов, а в субботу и воскресенье уже будет минус 30. Пронизывающей «прохлады» добавит и порывистый ветер. Его скорость может достигать 14 метров в секунду.

К слову, легче не станет и после праздников. В первые рабочие будни после длинных выходных метеорологи также прогнозируют морозы. Днем воздух «прогреется» до минус 26 градусов, а ночью похолодает до -33.