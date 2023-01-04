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НовостиОбщество4 января 2023 0:40

В Югре 4 января 2023 года ожидается облачная погода с прояснениями

Ночью возможен снег
Екатерина БАЙКАЛОВА
Прогноз погоды на 4 января 2023 года Фото: Екатерина Байкалова

Прогноз погоды на 4 января 2023 года Фото: Екатерина Байкалова

Сегодня, 4 января 2023 года, синоптики прогнозируют в Югре облачную погоду с прояснениями. Ночью по западной половине региона ожидается умеренный снег. В отдельных районах возможна изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура -10..-15 °С, при прояснениях -20... -25 °С. Днем -9... -14 °С, местами по западной половине -19... -24 °С.

В Ханты-Мансийске 4 января будет облачно. Небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура ночью опустится до -12 °С, днем -9...-11 °.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Читайте на WWW.UGRA.KP.RU: https://www.ugra.kp.ru/online/news/5082679/

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Читайте на WWW.UGRA.KP.RU: https://www.ugra.kp.ru/online/news/5082679/