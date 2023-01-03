В Югре 3 января 2023 года зарегистрировано 7 случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 253 751 случай коронавируса, в том числе 7 новых случая COVID-19 в 4 муниципалитетах: Сургут - 4, Нижневартовск - 1, Сургутский район - 1, Нефтеюганский район - 1.

На момент выявления у 7 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 7 случаях. За сутки на COVID обследованы - 165 человек, всего прошли обследование - 3 624 692. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 1 случай, 18-29 лет - 2 случая, 30-49 лет - 2, 50-64 лет - 1, старше 65 лет - 1.

За весь период от COVID - умерли 2 600 человек. За сутки выписались по выздоровлению 38 человек, за весь период пандемии вылечились 250 609 жителей Югры.