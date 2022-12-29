В Югре главврача кожно-венерологического диспансера признали виновным в растрате и мошенничестве

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В Югре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении бывшего главврача Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Его признали виновным сразу по двум статьям: ч.3 ст.160 УК РФ (растрата имущества с использованием служебного положения), ч. 3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере).

- Было установлено, что он передал в 2014 году вверенное ему медицинское оборудование стоимостью более 650 тысяч рублей в распоряжение аффилированной коммерческой организации. Кроме того, он, в период с 2017 года по 2018 год, получил зарплату двух лиц на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, которые официально числились в медучреждении, на на работе не появлялись, - напомнили в ведомстве.

В итоге суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

А еще он обязан выплатить департаменту округа и территориальному фонду обязательного медицинского страхования более 1,4 миллиона рублей.