В Югре обновят четыре железнодорожных вокзала

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Югре появятся четыре обновлённых железнодорожных вокзала. Эту тему губернатор Югры Наталья Комарова обсудила на совещании с начальником Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым. Главной темой встречи стало строительство вокзалов в Нягани, Пыть-Яхе, Приобье, реконструкция вокзала в Сургуте.

Иван Колесников рассказал, что в Пыть-Яхе и Сургуте работы ведутся по графику, их должны закончить в декабре 2025 года. Кроме того, по словам Колесникова, на базе сургутского вокзала создадут транспортно-пересадочный узел с предоставлением услуг автомобильным и железнодорожным транспортом.

Во время встречи, Наталья Комарова акцентировала внимание, что в поддержку спецоперации югорчане направили 722 тонны гумпомощи для военнослужащих. В доставке грузов помогает в том числе Минобороны РФ. Она обратилась к Ивану Колесникову с просьбой о поддержке данного вопроса

- Приведу пример инициативы югорчан. Предпринимателями предложено отправить в качестве гумпомощи в зону спецоперации строительный лес. Прошу содействия в их доставке, – отметила глава региона.