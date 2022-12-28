Бывший замглавы Советского заплатит штраф за выписывание себе премий Фото: Татьяна Коркина

В Югре прокуратура провела проверку и выяснила, что заместитель главы г.п. Советский во время исполнения обязанностей главы поселения в августе и сентябре 2020 года выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. При этом проверка показала, что никаких таких заданий не выявлено.

- Межрайонным прокурором в отношении заместителя главы возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа - говорится в сообщении окружной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с иском о признании распоряжений о премировании незаконными и взыскании с заместителя главы свыше 100 тысяч рублей в бюджет муниципального образования.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его полностью. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.