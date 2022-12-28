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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 10:38

Бывший замглавы Советского заплатит штраф за выписывание себе премий

Премии выписаны за особо важные задания, которых он по факту не выполнял
Виктория Терина
Бывший замглавы Советского заплатит штраф за выписывание себе премий

Бывший замглавы Советского заплатит штраф за выписывание себе премий

Фото: Татьяна Коркина

В Югре прокуратура провела проверку и выяснила, что заместитель главы г.п. Советский во время исполнения обязанностей главы поселения в августе и сентябре 2020 года выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. При этом проверка показала, что никаких таких заданий не выявлено.

- Межрайонным прокурором в отношении заместителя главы возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа - говорится в сообщении окружной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с иском о признании распоряжений о премировании незаконными и взыскании с заместителя главы свыше 100 тысяч рублей в бюджет муниципального образования.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его полностью. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.