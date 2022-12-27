Число заболевших коронавирусом на 27 декабря 2022 года в Югре увеличилось на 24 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зафиксировано 253 350 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки подтверждено 24 новых случая COVID-19 в 10 муниципалитетах, в числе которых: Сургут - 5, Нижневартовск - 1, Ханты-Мансийск - 3, Нефтеюганск - 3, Нягань - 2, Урай - 3, Нефтеюганский район - 1, Мегион - 1, Когалым - 2.

На момент выявления у 24 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 24 случаях. За сутки на COVID обследованы - 473 человека, всего прошли обследование 3 617 884 жителя ХМАО.

За весь период от COVID - умерли 2 596 человек. За сутки выписались по выздоровлению 34 человека, за весь период пандемии – 250 109 югорчан.