В Югре подведены итоги Зимней недели добра Фото: Юлия Кучеренко

В Югре подведены итоги благотворительной акции - Зимней недели добра, участники которой писали письма и открытки, покупали подарки, осуществляли мечты детей и пожилых людей.

- Спасибо всем, кто принял участие в наших акциях, и тем, кто просто следил за нашими новостями. Сегодня кто-то просто посмотрел, как это делают другие, а завтра он сделает доброе дело сам, - отметил на итоговом мероприятии проекта начальник центра развития добровольчества фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Марат Ласкин.

За неделю волонтёры и добровольческие объединения округа собрали полторы тысячи подарков и больше 1,6 тысяч писем и открыток с тёплыми пожеланиями для пожилых одиноких людей. Заявки на участие в этой акции приходили даже из других регионов.

Кроме-того, одна из самых трогательных и любимых югорчанами акций - «Ёлка желаний». участие в которой одной из первых приняла губернатор Югры Наталья Комарова. Кроме того, в ХМАО была популярна акция «Новый год в каждый дом», в которой приняли участие почти две тысячи человек из всех муниципалитетов региона. Организаторы акции поздравляли семьи военнослужащих, проводили мастер-классы по изготовлению новогодних открыток для солдат, установили корзины добра для сбора гуманитарной помощи.

Еще, в время недели добра, прошли конкурсы для молодых семей: «Новогодние окна» и «Спасибо за год».