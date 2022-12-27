В Югре водитель снегохода врезался в движущийся впереди автомобиль

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

Одна из аварий произошла в посёлке Мортка, Кондинского района. Как рассказали в ГИБДД 42-летний мужчина, управляя снегоходом, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Renault» и врезался в него. В результате ДТП водитель снегохода получил травмы.

Кстати, виновник ДТП не имеет водительского удостоверения соответствующей категории и ехал без специальной экипировки.

За день сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей в состоянии опьянения, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 21 водитель и 40 - за нарушение правил перевозки детей.