В Нефтеюганске могут открыть спорткомплекс, закрытый из-за угрозы обрушения

В Нефтеюганске могут вновь открыть "Жемчужину Югры". Фото: Администрация Нефтеюганска.

В Нефтеюганске завершили обследование технического состояния Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». Экспертиза показала, что объект работоспособен. А все дефекты можно устранить и вновь эксплуатировать здание.

Результаты озвучили в ходе декабрьского заседания городской думы.

- При условии выполнения рекомендаций специалистов «Жемчужина Югры» вновь распахнет свои двери, — сообщают в официальных аккаунтах администрации города в соцсетях.

Спорткомплекс закрыли для посетителей в июне 2022 года.

- Учитывая возможность перехода технического состояния здания в аварийное, в целях максимального уменьшения риска возникновения ЧС и сохранения здоровья людей, комиссией были приняты следующие решения: ввести режим повышенной готовности с 08:00 16.06.2022, выполнить комплекс мероприятий по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации, произвести ремонт кровли и несущих деревянных конструкций здания - сообщили тогда в администрации Нефтеюганска.

Спорткомплекс площадью 27 тысяч квадратных метров открыли в 2014 году.