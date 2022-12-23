Из-за потепления до 0°С на некоторых зимниках в ХМАО ограничили движение Фото: Юлия Кучеренко

Из-за резкого повышения температуры воздуха от -5°С до 0°С на некоторых зимниках в ХМАО ограничили движение.

С 00 часов 24.12.2022 года до 23:00 часов 26.12.2022 года на зимних автодорогах в Октябрьском районе "п. Сергино - пгт. Андра", "пгт. Приобье - с. Перегребное" (в том числе подъезд к п. Перегребное), «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное», «п. Урманный - с.Каменное» будет введено ограничение движения транспортных средств массой более 10 тонн кроме машин оперативных служб и рейсовых автобусов - говорится в информации КУ "Управление автомобильных дорог ХМАО".

Уточняется, что ограничение движения будет действовать в круглосуточном режиме на зимних автодорогах "п. Сергино - пгт. Андра", "пгт. Приобье - с. Перегребное" и «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное». Там дежурят посты регулирования с привлечением частной охранной организации.

Кроме того, на зимних автомобильных дорогах межмуниципального значения в Нижневартовском районе: "с. Былино - п. Зайцева речка", "г. Нижневартовск - д. Вампугол - с. Былино", «п. Белорусский - с. Ларьяк» и «с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк» с 09:00 час. 25.12.2022 года вводится ограничение движения транспортных средств массой более 5 тонн.

Эти решения могут изменится в зависимости от температуры воздуха. Период ограничения может действовать до окончания неблагоприятных погодных условий.