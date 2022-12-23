В Нефтеюганском районе сегодня простились с участником специальной военной операции

Фото: Администрация Нефтеюганского района

В Нефтеюганском районе сегодня простились с Никитой Мантуликовым, погибшим при исполнении воинского долга.

Никита родился 22 августа 1998 года в Каркатеевы Нефтеюганского района. С 2016 по 2017 год проходил службу в Вооруженных силах России по призыву в должности старшего радиотелеграфиста приемных радиоустройств и коротковолновых радиостанций большой и средней мощности спец радиосвязи. В сентябре 2022 стал участником специальной военной операции. Посмертно ему присвоен Орден Мужества.

Никиту помнят добрым, отзывчивым, честным и открытым парнем, который активно участвовал в волонтерских акциях. У погибшего остались мама и брат. Администрация района оказывает родным всю необходимую помощь семье погибшего.