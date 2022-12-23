Жителя Сургута осудили за наркотики Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута отправится в колонию за приобретение наркотиков. Решение принял суд.

- Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) - сообщают в прокуратуре округа.

В январе 2022 года подсудимый для личного употребления купил синтетические наркотики массой 178 грамм. Он хранил их в своем автомобиле до момента задержания полицией. При осмотре автомобиля запрещенные вещества были изъяты.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в видео 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.