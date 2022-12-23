В ХМАО сотрудницу Роспотребнадзора задержали за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Югре расследуется уголовное дело в отношении сотрудницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Она подозревается в получении взятки, совершенном с вымогательством, и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Как рассказали в СК ХМАО, с 2015 года по август 2021 года женщина неоднократно получала от предпринимателей взятки, а взамен "закрывала глаза" допущенные с их стороны нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сейчас обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело планируют пережать прокурору для изучения и утверждения обвинительного заключения.