В Югре 23 декабря 2022 года выявлено 63 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 253 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 63 новых случая COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 10, Нижневартовске - 1, Ханты-Мансийске - 28, Нефтеюганске - 2, Нягани - 1, Сургутском районе - 4, Урае - 2, Советском районе - 2, Нефтеюганском районе - 2, Мегионе - 1, Югорске - 2, Кондинском районе - 3, Ханты-Мансийском районе - 1, Лангепасе - 1, Покачах - 1, Белоярском районе - 2.

На момент выявления у 61 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 63 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 465 человек, всего прошли обследование 3 612 337. За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 73 человека, за весь период пандемии вылечились 249 883 жителей региона.