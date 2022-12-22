Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Сургуте после реконструкции открылся социальный кинозал Югорского кинопроката «Галерея кино». Благодаря обновленному оборудованию посетители кинотеатра смогут посмотреть фильмы в высоком качестве.

В кинозале установлены: новый проектор с большим разрешением и мощным лазерным световым потоком, большой киноэкран для демонстрации цифровых фильмов в формате DCP, сервер BARCO, профессиональный аудиопроцессор JBL CPi2000. Все из перечисленного закуплено на средства Фонда кино. Переоборудования кинозала обошлось в 9 миллионов рублей.

Отметим, что социальный кинозал является единственным в муниципалитете кинозалом, полностью адаптированный для зрителей с ОВЗ. Здесь организуют бесплатные тематические показы для сургутян и жителей близлежащих населенных пунктов.