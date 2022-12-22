В Югре 22 декабря 2022 года выявлено 85 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 253 076 случаев коронавируса, в том числе 85 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах за сутки. Так, случаи коронавируса подтверждены: в Сургуте - 28, Ханты-Мансийске - 14, Нефтеюганске - 2, Нягани - 1, Сургутском районе - 6, Урае - 1, Советском районе - 3, Югорске - 4, Когалыме - 5, Кондинском районе - 5, Октябрьском районе - 1, Радужном - 1, Пыть-Яхе - 1, Березовском районе - 2, Ханты-Мансийском районе - 4, Лангепасе - 1, Покачах - 1, Белоярском районе - 5.

На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония. Контакт установлен в 85 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 290 человека, всего прошли обследование 3 609 872.

За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 99 человек, за весь период пандемии вылечились 249 810 югорчан.