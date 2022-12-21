В ХМАО накажут виновных в сдаче квартир в доме с трещинами и дефектами вентиляционной системы Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело по факту введения в эксплуатацию многоквартирного дома, не отвечающего строительным нормам. Речь идет о 30-квартирном жилом доме №20 по улице Киевская в Нягани.

Дом введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года на основании заключения о соответствии проектной документации, но после заселения дома стали один за другим "сплывать" множественные недостатки: сквозные трещины внутренних и наружных стен, дефекты вентиляционной системы и электрической сети. Вывод один - дом не отвечает требованиям жилищного законодательства, а также строительным нормам и правилам.

- Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями" - сообщили в следственном комитете ХМАО.

Расследование продолжается.