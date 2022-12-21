Власти Югры приняли решение о новом принципе начисления северных надбавок Фото: Юлия Кучеренко

Власти Югры приняли решение о новом принципе начисления северных надбавок. Инициатором изменений выступила Губернатор Югры Наталья Комарова. Предложение единогласно поддержали депутаты Думы Югры. Принятое решение вступит в силу с 1 января 2023 года.

- Для привлечения в Югру востребованных специалистов принято решение установить полную северную надбавку к заработной плате, независимо от трудового стажа. Теперь для учителей и врачей, а также работников физической культуры, которые имеют востребованные специальности и решили работать в автономном округе, устанавливается полноразмерная северная надбавка к зарплате с первого дня работы - пояснили в правительстве региона.

Эта мера направлена на закрытие вакансий в учреждениях социальной сферы региона и повышении мотивации работы тех, кто оказывает социальные услуги.

Сейчас в перечне востребованных профессий ХМАО 162 специальности в сферах образования, здравоохранения, физической культуре и спорта.