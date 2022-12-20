В Нижневартовске с 28 декабря введут особый противопожарный режим Фото: Татьяна Коркина

С 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года на территории Нижневартовска вводится особый противопожарный режим. Об этом доложил директор МКУ города Нижневартовска Вадим Татаренков «Управление по делам ГО и ЧС» на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В период действия такого режима в городе пройдут дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в жилом секторе и на территории промышленных объектов. Специалисты напоминают жителям и гостям города о соблюдении правил пожарной безопасности, отмечая, что запрещено использовать электропровод, кабель, розетки с видимыми повреждениями изоляции, а также с просьбой уделить время для проверки исправности электрических елочных гирлянд.

Кроме того, во время новогодних праздников в Нижневартовске на круглосуточное дежурство перейдут коммунальные и спасательные службы города. А на режим повышенной готовности перейдут аварийно-восстановительные бригады.