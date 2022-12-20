Из-за снегопада и метели в Югре перенесли открытие нескольких зимников Фото: Юлия Кучеренко

Из-за неблагоприятной погоды в Югре перенесли ввод в эксплуатацию некоторых зимних автомобильных дорог. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО.

Так, по данным ведомства, до окончания снегопада и расчистки автозимников от снега переносят открытие следующих дорог: в Октябрьском районе: «пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе "Подъезд к с. Перегребное"; «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное». В Березовском районе: «д. Ломбовож - с. Саранпауль»; «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим»; «д. Сартынья - п.Сосьва»; «п.Сосьва - д. Кимкьясуй»; «п.Сосьва - д. Ломбовож»; «пгт. Игрим - д. Анеева»; «пгт. Игрим - д. Сартынья».

Кроме того, по решению специалистов, временно закрыли движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге «г.Белоярский - с.Полноват» в Белоярском районе.