В Советском районе спасатели эвакуировали трех рыбаков, их трактор провалился в болото

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Советском районе спасатели эвакуировали трех рыбаков, их транспорт провалился в болото.

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория» 18 декабря выезжали на реку Тапсуй в Советском районе. 10 декабря 2022 года группа рыбаков уехала на тракторе на рыбалку, в назначенное время люди не вернулись - сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели и полицейские определили район поиска и смогли найти трактор, провалившийся в болото, а также трех человек в удовлетворительном состоянии. Пострадавших доставили в поселок Алябьевский.

- Зимой людей сопровождает опасность провалиться под лед - получить переохлаждение, обморожение или даже погибнуть. Для того, чтобы избежать подобных происшествий, необходимо помнить, что безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; для совершения пешей переправы 15 см и более, а безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см - прокомментировали спасатели.