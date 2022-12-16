Депутат Госдумы направил запрос в СКР для проверки школы в Нижневартовске после секс-скандала

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В Госдуме заинтересовались скандалом с пятиклассником в школе №5 Нижневартовска. Там, появился слух о фактах буллинга и сексуального насилия над ребенком. Отец мальчика обратился к местному депутату и рассказал страшную историю о том, что над ребенком надругались одноклассники и выложили об этом видео в группе в соцсети «ВКонтакте».

Российский государственный деятель, депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы для организации проверок в Следственный комитет России и Генпрокуратуру. Об этом он написал в своём в Telegram-канале. Его возмутила вся эта ситуация, он считает, что об нельзя молчать.

- Речь идет о насильственных действиях сексуального характера с несовершеннолетним. То есть о признаках тяжкого преступления! - отметил депутат.